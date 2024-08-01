«Вспомнили» о наследстве

В первом полугодии 2024 года в Управлении Росреестра по Чувашии оформлено 6266 наследственных прав на жилье. Это почти вдвое больше, чем в том же периоде прошлого года — 3834.

«В муниципалитетах очень много наследников, которые не спешили оформлять свои права на недвижимость. Благодаря регулярным разъяснениям со стороны Росреестра и администраций округов количество обращений по данной категории в этом году выросло. Люди приходили со старыми свидетельствами о наследстве и регистрировали свои права на дома, земельные участки, которые получили еще 20-30 лет назад. Многим приходилось обращаться в суд для восстановления срока принятия наследства или установления права наследодателя на имущество. Это связано с тем, что зачастую при жизни граждане не оформляли права на земельные участки, а после их смерти наследники не спешили обращаться к нотариусу», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Также выросло число оформленных прав по договорам дарения: если в первом полугодии 2023 года было 3376, то в 2024-м — 4892.

«В Чувашской Республике за весь 2023 год и шесть месяцев этого года не было заключено ни одного договора ренты или пожизненного содержания, хотя такой документ — это гарантия сохранения жилья и получения содержания. Иногда надежнее заключить договор содержания, чем договор дарения, на это следует обратить внимание всем пожилым людям, которые хотят передать свои квартиры в счет их полного обеспечения», — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Чувашии.