В Чувашии 95% ипотечных сделок регистрируются Росреестром в течение одного рабочего дня

«При оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляют необходимый пакет документов в Росреестр, и гражданам не нужно обращаться дополнительно в МФЦ. Это помогает просто и быстро решать вопросы, связанные с приобретением и продажей недвижимости, не тратить время на заполнение бумажных документов», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Всего с начала этого года в Росреестр Чувашии поступило свыше четырех тысяч заявлений об ипотеке.