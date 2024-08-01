В Чувашии 95% ипотечных сделок регистрируются Росреестром в течение одного рабочего дня

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«При оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляют необходимый пакет документов в Росреестр, и гражданам не нужно обращаться дополнительно в МФЦ. Это помогает просто и быстро решать вопросы, связанные с приобретением и продажей недвижимости, не тратить время на заполнение бумажных документов», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.
Всего с начала этого года в Росреестр Чувашии поступило свыше четырех тысяч заявлений об ипотеке.

Опубликовано: 1 августа 2024 г.


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