В Росреестре Чувашии завершили тематическую неделю «Квартирный вопрос»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Главным ее результатом стало то, что владельцы бесправных квартир узнали о существующей проблеме и стали обращаться за консультациями и регистрацией.
«Мы постарались использовать различные информационные площадки для того, чтобы донести до людей главную мысль — «Только регистрация прав в Росреестре позволит максимально защитить ваше имущество». Мы хотели привлечь внимание жителей республики к этой теме. Заинтересовать их в том, чтобы они проверили документы на недвижимость, нашли сведения о своем жилье на портале госуслуг и обязательно рассказали о существовании недооформленных квартир друзьям и знакомым. Думаю, что нам это удалось. Количество обращений через «Госуслуги» увеличилось в два раза, а заявлений о запрете сделок без личного участия стало поступать почти в четыре раза больше. Причем каждое второе такое заявление пришло с портала госуслуг», — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.
К информационной кампании присоединились сотрудники МФЦ, где был открыт доступ к спискам с бесправными квартирами. Разъяснительную работу провели представители ТОС в Московском районе города Чебоксары. В республике сотрудники администраций округов стали рассылать владельцам недооформленных квартир персональные уведомления. Тема была поднята в прямых эфирах Национального радио Чувашии и в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Чувашская Республика» (23 тыс. просмотров). Материал о бесправных квартирах был также опубликован в газете «Советская Чувашия». А на сайте издания размещен специальный баннер «Квартирный вопрос», где находилась пошаговая инструкция «Как проверить свои объекты на портале госуслуг». Во всех округах провели телефонные линии, чтобы люди смогли задать вопросы напрямую специалистам Росреестра. Всего было оказано более 400 консультаций.

На заметку

В Росреестре Чувашии еще раз напоминают, что только зарегистрированное право в ЕГРН дает возможность полноценно распоряжаться имуществом, оперативно совершать сделки. Кроме того, после регистрации появляется возможность дополнительно защитить объекты недвижимости от мошеннических действий. 

Опубликовано: 1 августа 2024 г.


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