Проверка Роспотребнадзором новочебоксарской ТЭЦ-3 выявила нарушения

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры прошла внеплановая проверка.
Инспекторов Росприроднадзора интересовало, как здесь относятся к экологии. Был выявлен целый список нарушений. Например, несанкционированный сброс сточных вод с прудов-усреднителей. Также обнаружено нарушение герметичности шламонакопителя, что приводит к сбросу нефтесодержащих отходов. Кроме того, установлено, что в 2023 году предприятием допущены превышения выбросов загрязняющих веществ: углерода диоксида — в 1,25 раза, пыли древесной — в 31,5 раза.
Виновных в нарушениях природоохранного законодательства привлекут к административной ответственности. Также будет рассчитан и взыскан вред, причиненный окружающей среде, сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Опубликовано: 1 августа 2024 г.


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