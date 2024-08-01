Проверка Роспотребнадзором новочебоксарской ТЭЦ-3 выявила нарушения

На новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры прошла внеплановая проверка.

Инспекторов Росприроднадзора интересовало, как здесь относятся к экологии. Был выявлен целый список нарушений. Например, несанкционированный сброс сточных вод с прудов-усреднителей. Также обнаружено нарушение герметичности шламонакопителя, что приводит к сбросу нефтесодержащих отходов. Кроме того, установлено, что в 2023 году предприятием допущены превышения выбросов загрязняющих веществ: углерода диоксида — в 1,25 раза, пыли древесной — в 31,5 раза.

Виновных в нарушениях природоохранного законодательства привлекут к административной ответственности. Также будет рассчитан и взыскан вред, причиненный окружающей среде, сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.