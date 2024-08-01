В Чувашии на реализацию 1488 инициативных проектов направят 2,4 млрд рублей

Упор на развитие инфраструктуры

С 2020-го по 2024 годы на селе в рамках программы инициативного бюджетирования реализовано 5227 проектов на общую сумму 6,1 млрд рублей. В том числе за счет республиканского бюджета — на 4,1 млрд рублей, местных бюджетов — на 1,3 млрд рублей, за счет средств населения — на 700 млн рублей. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства Инна Волкова на планерке в Доме правительства.

Среди реализованных проектов — 208 автодорог, 924 объекта ЖКХ, 437 мест массового отдыха, а также детские площадки, объекты социально-культурной сферы. Благоустраивались территории для туризма, места для купания. Число проектов и объемы финансирования постоянно увеличиваются.

Для реализации в нынешнем году отобрано 1488 проектов на 2,4 млрд рублей. В частности, планируется отремонтировать 563 дороги, 260 объектов ЖКХ. Уже завершены работы по 468 проектам, заключены контракты еще на 820. У Янтиковского, Ядринского округов контрактация более 95%. А вот в Красноармейском — только семь контрактов, в Моргаушском — пять. Высокий уровень освоения средств — у Комсомольского и Ибресинского округов.

Инна Волкова призвала муниципалитеты ускорить работу, чтобы завершить дорожную программу до 1 ноября, а полное освоение средств — до 1 декабря. Сообщили на планерке и о том, что Минсельхоз подготовил поправки в порядок отбора. В частности, предложено голосовать за тот или иной проект через портал госуслуг. Это даст дополнительные баллы при конкурсном отборе. «Сейчас электронное голосование за проекты через «Госуслуги» начали испытывать в режиме тестирования, а в 2026 году планируем внедрить его полностью», — пояснил Глава Чувашии в своем телеграм-канале. Рассказал Олег Николаев еще об одном новшестве — модернизации информационной системы «Чувашия онлайн» для автоматизации заявочного процесса на реализацию инициативных проектов на селе. «Сейчас также идет апробация системы, — сообщил он. — Завершиться она должна к 15 ноября текущего года, и конкурсный отбор на 2025 год планируем объявить уже на ее площадке».