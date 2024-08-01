Создадут условия для путешествий

В сентябре в России начнет действовать программа поддержки для предпринимателей, которые планируют открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов, сообщает ТАСС.

По словам министра экономического развития страны Максима Решетникова, рост автотуризма невозможен без сопутствующей инфраструктуры, ее создание могут обеспечить субъекты малого и среднего бизнеса. Реализация этого проекта позволит комплексно подойти к совершенствованию туристической отрасли. Поддержка будет оказываться при строительстве многофункциональных зон, гостиниц, глэмпингов и точек питания.

Напомним, этим летом в Чувашии в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ был разработан первый автомобильный туристический маршрут под названием «Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля». Он опубликован на федеральном сайте Russia Travel, созданном в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».