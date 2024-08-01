В Чувашии станет больше «быстрых» зарядных станций

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия включена в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года включительно.

В Министерстве промышленности и энергетики Чувашии уверены, что это позволит обеспечить развитие электромобильного транспорта в регионе, увеличит туристический поток как внутри республики, так и транзитные путешествия на электромобилях. На 2024 год Минэнерго России выделены средства из федерального бюджета на строительство 30 «быстрых» зарядных станций. С начала года введены в эксплуатацию две ЭЗС, установлены еще три и ожидают подключения столько же — в Алатыре по улице Первомайской и в Чебоксарах по улице Композиторов Воробьевых и проспекту М. Горького, сообщает пресс-служба ведомства.

Опубликовано: 1 августа 2024 г.


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