Новый цех откроют в Сосновке

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашский производитель головных уборов расширит производство благодаря поддержке регионального Фонда развития промышленности. На займ в сумме 9,4 млн рублей фабрика «Звезда» закупит швейное и раскройное оборудование.

Сейчас предприятие работает на двух площадках в Новочебоксарске и Чебоксарском округе и планирует открыть в нынешнем году дополнительный цех в Сосновке. Льготные кредиты позволяют предприятиям модернизировать производство, повысить качество продукции и увеличить объем ее выпуска, а также создать новые рабочие места, отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Фабрика специализируется на пошиве форменных головных уборов для нужд Минобороны России, МВД и других структур. Инвестпроект позволит предприятию запустить производство летних головных уборов для силовых и гражданских служб, в частности, бейсболок, кепи, фуражек.

Опубликовано: 29 июля 2024 г.


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