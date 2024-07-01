Замена лифтов по программе капремонта идет не по плану

Раз ступенька, два ступенька…

Более чем на месяц затянулись работы, связанные с лифтовым оборудованием, в рамках республиканской программы капремонта. ООО «ТД «ОЛЗ-Уфа» по договору обязалось завершить замену 78 подъемников в домах Чебоксар и Новочебоксарска в апреле-июне этого года. На календаре — конец июля, а жители «счастливых» многоэтажек продолжают подниматься в свои квартиры по лестнице. На прошлой неделе заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Екатерина Филиппова и и.о. гендиректора Фонда капремонта республики Сергей Новосельский проверили, как продвигается модернизация лифтового хозяйства.

По словам замминистра, в республике 1704 лифта с истекшим сроком эксплуатации, которые подлежат замене. «Общая потребность в финансовых средствах на замену всех изношенных лифтов составляет более шести миллиардов рублей. Благодаря Главе республики Олегу Николаеву достигнуто соглашение с Минпромторгом России о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования. На сегодняшний день принято распоряжение Правительства РФ о выделении первого транша в размере 499 млн рублей на замену не менее 150 лифтов. Ожидаем также второй транш в размере 499 млн рублей. Со своей стороны республика профинансирует разработку проектно-сметной документации и монтажные работы. На эти цели в бюджете заложены 256 млн рублей», — рассказала Екатерина Филиппова.

ООО «ТД «ОЛЗ-Уфа», взявшее на себя обязательство заменить 78 лифтов в Чебоксарах и Новочебоксарске, никак не укладывается в срок. Согласно планам, работы должны завершиться еще 23 июня, однако к этому времени лифты были сданы только в одном многоквартирном доме. Из 78 лифтов на сегодняшний день по 54 еще ведутся пусконаладочные работы. Среди них — дома по улице Энтузиастов, 33 и Хузангая, 40. Жители пока не могут в полной мере воспользоваться подъемными кабинками, но подрядчик уверяет, что в течение ближайших недель они заработают в штатном режиме.

По словам заместителя директора подрядной организации Ивана Федорова, задержка произошла из-за несвоевременной поставки зарубежных комплектующих, и виноваты в этом санкции. На данный момент проблема решена, компания обязуется завершить все работы до 10 августа. Если и в этот срок ООО «ТД «ОЛЗ-Уфа» не уложится, то Фонд капремонта республики может расторгнуть с компанией договор в одностороннем порядке и внести организацию в реестр недобросовестных поставщиков, заявил и.о. гендиректора Сергей Новосельский.

Всего же в этом году в республике планируется замена 442 лифтов. Из них 102 — по программе капитального ремонта, 340 — за счет федеральной поддержки по соглашению с Минпромторгом России.