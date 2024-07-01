Мат — и ты в шоколаде

Чебоксарский этап детского Кубка России по шахматам соберет свыше 700 участников из Российской Федерации, Кыргызстана и Таджикистана

В Чувашском государственном театре оперы и балета, несмотря на межсезонье, сейчас оживление. Здесь готовятся к «Шоколадному кубку» — чебоксарскому этапу Кубка России по шахматам среди детей. Соревнования пройдут со 2 по 12 августа.

В проведении крупнейших шахматных турниров столица республики уже набила руку. К примеру, с большим успехом два года назад у нас прошли суперфиналы мужского и женского чемпионатов России. А в первый раз этап детского Кубка России Чебоксары принимали в 2023 году. Тогда он получил название «Шоколадный кубок» — это отсылка к трофеям, изготовленным генеральным спонсором, кондитерской фабрикой «АККОНД». Кубки, сделанные из шоколада, вручали победителям в каждой возрастной категории, и у обладателей возникала дилемма: съесть манящий своей привлекательностью трофей или сохранить на память.

По итогам заявочной кампании стало известно, что на участие в соревнованиях в Чебоксарах зарегистрировалось 709 детей. Они представляют 45 регионов России, однако за победу поборются и ребята из Кыргызстана и Таджикистана — это придает «Шоколадному кубку» международный статус.

Среди участников чебоксарского этапа детского Кубка России — порядка 300 юных любителей шахмат из Чувашии. Таким образом по сравнению с прошлым годом их число возросло вдвое. Такой прирост стал возможным благодаря договоренности с ЧГПУ имени И.Я. Яковлева: ребят из глубинок Чувашии, которые приедут сыграть на «Шоколадном кубке», бесплатно разместят в общежитиях вуза. Для них также будет организовано питание в одном из расположенных неподалеку кафе.

Председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник ожидает на «Шоколадном кубке» серьезную «зарубу»: по его словам, сюда приедут сильнейшие шахматисты страны в каждом из возрастов. «По уровню участников «Шоколадный кубок» сопоставим с первенством России», — заявил Мельник.

Среди фаворитов «Шоколадного кубка» и местные спортсмены. Один из них — Архип Морозов, который совсем недавно выиграл как раз первенство России в категории возраста до 9 лет. Теперь для него открыта дорога на крупнейшие международные старты, а конкретно — на первенство мира. Правда, в финал Кубка России он еще не пробился, но, если выиграет домашний этап турнира, путевка (вместе с медалью и кубком из шоколада) будет в его руках.

Еще один претендент на триумф в «Шоколадном кубке» — наша Марьяна Осипова. Кстати, она уже выиграла необходимые три этапа Кубка России, а потому уже застолбила себе место в финале. А год назад Марьяна стала победительницей этапа в Чебоксарах в возрастной категории до 9 лет, в финале же соревнования стала бронзовым призером.

…Локация на месте проведения «Шоколадного кубка»-2024 — что надо. Рядом находится залив — можно полюбоваться городским пейзажем или прогуляться по набережной, насладиться местной атмосферой.

К слову, одними шахматами пребывание участников «Шоколадного кубка» не ограничится, для них подготовили обширную спортивную и культурно-развлекательную программы. В частности, юные шахматисты смогут сразиться в футболе: на стадионе «Спартак» пройдет товарищеский матч между сборными Чувашии и России. Эти сборные как раз и будут составлены из игроков этапа Кубка России. Также ожидаются турнир по настольному теннису, обзорные экскурсии, в том числе и по Волге.

В досуговой программе запланированы и шахматная эстафета, турнир по блицу — в нем может посоревноваться любой желающий. Кстати, в Чебоксары вновь привезут шахматного робота, сконструированного Константином Костенюком, отцом чемпионки мира Александры Костенюк. Робота планируется разместить на время проведения соревнований в одном из торговых центров Чебоксар.

Ожидается приезд в Чебоксары топового гроссмейстера. Год назад «Шоколадный кубок» посетил чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

…По словам главы Федерации шахмат Чувашии Михаила Мельника, «Шоколадный кубок»-2024 планируется провести «на высочайшем уровне». И если речь идет «всего лишь» об этапе Кубка России, то интересно, какой высоты достигнет организация уже финала соревнований, который запланирован здесь же, в Чебоксарах, в декабре этого года.

«Как сказал председатель оргкомитета «Шоколадного кубка» депутат Госдумы Анатолий Аксаков, соревнования с каждым разом должны подниматься на новую ступень — быть лучше и лучше. Нельзя оставаться на одном уровне», — заметил Мельник.

Победители и призеры будут выявлены в категориях среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Для участников сформирован призовой фонд в размере 500 тыс. рублей. Победители получат по 20 тыс. рублей, серебряные призеры — по 16 тыс., бронзовые — по 14 тыс., ставшие четвертыми — по 8 тыс., пятыми — по 4,5 тыс. Всем им вручат медали и дипломы, а победителям помимо шоколадных кубков достанутся и классические.