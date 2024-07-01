В Чебоксарах нетрезвому водителю потребовались наручники

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Во дворе по улице 50 лет Октября в Чебоксарах заметили нетрезвого водителя ВАЗ-2114. Сообщение было передано экипажу ДПС.
Стражи дорог обнаружили машину и потребовали остановиться, но легковушка лишь прибавила скорость. В ходе преследования экипаж фиксировал многочисленные нарушения. Водитель, 34-летний чебоксарец, был задержан на улице Николаева. Полицейским пришлось применить спецсредства, так как после остановки машины лихач попытался сбежать. Автоинспекторы составили в отношении него 16 административных материалов и протоколов.

Опубликовано: 29 июля 2024 г.


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