В Чебоксарах нетрезвому водителю потребовались наручники

Во дворе по улице 50 лет Октября в Чебоксарах заметили нетрезвого водителя ВАЗ-2114. Сообщение было передано экипажу ДПС.

Стражи дорог обнаружили машину и потребовали остановиться, но легковушка лишь прибавила скорость. В ходе преследования экипаж фиксировал многочисленные нарушения. Водитель, 34-летний чебоксарец, был задержан на улице Николаева. Полицейским пришлось применить спецсредства, так как после остановки машины лихач попытался сбежать. Автоинспекторы составили в отношении него 16 административных материалов и протоколов.