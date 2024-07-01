Стены с историей

С начала года Минкультуры Чувашии выдано 15 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Один из них — «Алексеевская церковь (каменная)» — расположен в Ядрине.

Ремонтом храма, построенного в 1856 году, занимается компания «РЕАМ-Строй». Как показала последняя инспекционная проверка министерства, здесь завершено обновление кровли и ведется покрытие фасадов акриловыми составами. Специалисты используют краски и грунт глубокого проникновения, которые укрепляют структуру поверхности стен, защищают ее от влаги и ультрафиолетового излучения. Нарушений обязательных требований в работе не выявлено.

Другому памятнику архитектуры регионального значения — «Каменное одноэтажное здание кинотеатра «АРС» в Алатыре — только предстоит ремонт. Пока лицензионная организация, получившая разрешение Минкультуры, провела инженерные исследования конструкций, установила их техническое состояние.

Здание находится на пересечении улиц Ленина и Комсомола. Как сообщает Государственный центр по охране культурного наследия, оно построено в начале XX века известным алатырским купцом Серебряковым, поначалу использовалось в качестве коммерческого клуба и под размещение общественного собрания. В 1911 году здесь был открыт первый стационарный кинотеатр под названием «Патэ», который в 1918-м национализировали и переименовали в «Свет», а затем — в «АРС». До 1995 года в здании работал кинотеатр, сегодня действует продовольственный магазин.