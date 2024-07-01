В Заволжье исследуют археологический памятник «Чебоксарский городок»

Перстень, монеты, посуда, кости

Напомним, объект был установлен в 2022 году. В 2023-м сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук провели здесь экспедицию. Две недели назад полевые работы возобновились.

По данным Министерства образования Чувашии, археологи заложили раскоп около 100 кв. м. На этом участке — небольшое поселение XVIII–XIX вв., могильник X–XI вв. и крупное поселение эпохи бронзы. Раскоп был разбит на месте концентрации погребений. На сегодняшний день снимается третий слой (глубина — 60 см), почти полностью в раскоп вошла жилая постройка (XVIII в.). Зафиксированы остатки сгоревшего сруба, завал кирпичной печи.

В первую неделю экспедиции были найдены монеты 1735 и 1798 годов, пуговицы, серебряный перстень с каменной вставкой, нательный крест, орудия труда (гвозди, нож, плотницкая черта для разметки сруба, кремальный кремень), керамическая посуда, фрагмент ушка от котла, фрагменты металлических тиглей для литья цветного металла.

Выявлен прямоугольный котлован постройки бронзового века. Это было углубленное здание на горизонтальных бревнах с вертикальными столбами — опорами крыши. На уровне пола жилища найдены несколько развалов сосудов, кремневые орудия. Археологов также заинтересовали остатки двух кухонных очагов, в которых сохранились жженные кости животных, кремень, мелкая керамика. В одном из них обнаружена игральная или гадальная кость с насечками.