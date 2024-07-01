В Новочебоксарске прошла благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй»

Уборка на берегу Волги была организована комплексным центром социального обслуживания населения города-спутника и ПАО «РусГидро». Участники акции в стилизованной экипировке (футболки, кепки, рюкзаки) работали активно, старались убрать весь мусор с прилегающей к реке территории. В итоге удалось набрать 80 мешков отходов. Юные волонтеры получили презенты — карандаши, точилки и раскраски. Как сообщает Минтруда Чувашии, наборы сделаны из переработанного мусора.
Опубликовано: 24 июля 2024 г.
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