В Новочебоксарске прошла благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй»

Уборка на берегу Волги была организована комплексным центром социального обслуживания населения города-спутника и ПАО «РусГидро». Участники акции в стилизованной экипировке (футболки, кепки, рюкзаки) работали активно, старались убрать весь мусор с прилегающей к реке территории. В итоге удалось набрать 80 мешков отходов. Юные волонтеры получили презенты — карандаши, точилки и раскраски. Как сообщает Минтруда Чувашии, наборы сделаны из переработанного мусора.