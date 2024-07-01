В Чувашии вновь состоится крупный Всероссийский турнир по шахматам среди детей

В театре оперы и балета пойдут конем

Более 600 юных шахматистов зарегистрировались к настоящему моменту на участие в чебоксарском этапе детского Кубка России, который пройдет со 2 по 12 августа. Они представляют 40 регионов России, также приедут ребята из Кыргызстана и Таджикистана. Это придает соревнованиям в Чебоксарах международный масштаб.

Как и год назад турнир в Чувашии пройдет под названием «Шоколадный кубок». Помимо медалей и прочих наград победители и призеры получат кубки, изготовленные из шоколада. За сладкие трофеи поборются дети от 9 до 15 лет.

Если в 2023 году юных ценителей древней игры принимали стены «Чебоксары Арены», то на этот раз место проведения — театр оперы и балета. Ожидается, что «Шоколадный кубок» окажется не менее насыщенным и красочным, чем прошлогодний: в 2023-м многие дети взахлеб делились своими яркими впечатлениями от участия в соревновании и просто пребывания в столице Чувашии.

Шахматная тема после окончания чебоксарского этапа Кубка России среди детей у нас не уйдет в небытие. С 3 по 11 декабря в городе пройдет уже финал Кубка страны. По мнению Главы республики Олега Николаева, это «несомненно привлечет внимание еще большего числа юных талантов и любителей шахмат».

О том, что интересного ждет участников и гостей «Шоколадного кубка» «Советская Чувашия» расскажет в следующих выпусках.