Детские маршруты как пример для страны

В следующем году туроператоры Беларуси приедут на Чебоксарский экономический форум. А Чувашия может стать пилотным регионом для белорусских компаний, которые занимаются детским организованным туризмом. Об этом и о многом другом говорили в Минске, на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Чувашией.

«С белорусскими коллегами решили обменяться туристическими бизнес-миссиями, — сообщил вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов. — Они готовы принять наших туроператоров и показать им потенциал Беларуси. Мы же, в свою очередь, пригласили белорусские туристические компании приехать и ознакомиться с туристической инфраструктурой и маршрутами на территории Чувашии. Это позволит определиться с туристическим продуктом, который мы будем предлагать туристам из Беларуси в рамках расширения турпоездок внутри Союзного государства». Краснов также сообщил, что помимо бизнес-миссии, туроператоры Чувашии планируют посетить международную туристическую выставку «Отдых-2025», которая пройдет в Минске в следующем апреле. А их белорусских коллег ждут на Чебоксарском экономическом форуме.

«Важно заключить договорные отношения между туроператорами Республики Беларусь и Чувашской Республикой, чтобы туризм динамично развивался, — подчеркнула в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Алла Салаева. — Чувашия обладает огромным туристическим потенциалом, который позволяет развивать в республике разные направления туризма — от лечебного и оздоровительного отдыха до образовательного, сельского, промышленного».

На площадке экономического форума, по мнению депутата, надо провести круглый стол с участием туроператоров России и Беларуси, отвечающих за детский туризм, презентовать патриотические маршруты для подрастающего поколения. А впоследствии такие турпоездки белорусских детей в Чувашию можно будет транслировать на другие регионы страны. Салаева также предложила презентовать на площадке Чувашии туристические автобусы Республики Беларусь, которые соответствуют всем техническим характеристикам. «У регионов России большая потребность в таких автобусах, — отметила она. — Этот вопрос неоднократно рассматривался на площадке Государственной Думы».

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры: «Взаимодействие России и Беларуси в сфере туризма развивается особо динамично. Фактическое закрытие европейского направления и ужесточение визовой политики странами Запада способствует переориентации турпотоков на дружественные страны, в первую очередь Белоруссию. Потенциал белорусско-российского туризма огромен. 2023 год стал рекордным по туристическому потоку из России в Беларусь — он вырос на 140%. Взаимное погружение в историю и культуру наших братских народов дает мощный стимул интеграционным процессам в Союзном государстве. Беларусь сейчас входит в топ-10 популярных направлений у россиян».