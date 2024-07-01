На Марпосадском шоссе нужна выделенная полоса для троллейбусов

Организация работы троллейбусных маршрутов «Чебоксары — Новочебоксарск» обсуждалась на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в Чувашской Республике.

Сегодня между двумя городами курсирует один маршрут — № 62. Ежедневно в среднем перевозится около 7,8 тыс. человек. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Юрия Арлашкина, к 2025 году количество троллейбусных маршрутов в этом направлении планируется увеличить до трех, а подвижной состав — до 80 единиц. Перспективная мощность пассажиропотока составит 2,8 млн пассажиров в год. Актуальным является вопрос о выделении на Марпосадском шоссе специальных полос для безопасного и свободного движения общественного транспорта.

Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние два участка этой городской магистрали. Уже выполняются ремонтные работы с заменой верхнего слоя асфальта на отрезке от Гремячево до перекрестка с проспектом Тракторостроителей. От проезда Машиностроителей до заезда в «Мегастрой» предусмотрен капремонт. В планах: переустройство кольца в перекресток, обновление проезжей части и тротуаров, установка дождеприемников и светофоров.

Кстати, ситуация на Марпосадском шоссе обсуждалась на планерке в администрации города Чебоксары. Глава муниципалитета Владимир Доброхотов, обращаясь к представителям МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства», отметил, что работы подрядчика, проводимые в воскресенье, 14 июля, привели к затяжным пробкам. «Такие моменты необходимо предвидеть, горожане из-за нерасторопности заказчика страдать не должны», — написал Доброхотов в своем телеграм-канале.