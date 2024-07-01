В бердянских селах зимой будет тепло

Шефы из Чувашии продолжают восстанавливать объекты теплоснабжения в Бердянском округе. Сейчас ремонт котельных идет в нескольких населенных пунктах. В селе Азовском, например, произведена замена двух газовых котлов, практически завершен ремонт котельной в поселке городского типа Андреевка. Кроме того, сотрудники администрации Бердянского округа вместе с представителями подрядчика, ГУП «Чувашгаз», провели осмотр старых котельных Домов культуры в селах Осипенко и Берестовое и провели расчет необходимой мощности для строительства газовых котельных, сообщает телеграм-канал «Бердянск. Официально».