В бердянских селах зимой будет тепло

Шефы из Чувашии продолжают восстанавливать объекты теплоснабжения в Бердянском округе. Сейчас ремонт котельных идет в нескольких населенных пунктах. В селе Азовском, например, произведена замена двух газовых котлов, практически завершен ремонт котельной в поселке городского типа Андреевка. Кроме того, сотрудники администрации Бердянского округа вместе с представителями подрядчика, ГУП «Чувашгаз», провели осмотр старых котельных Домов культуры в селах Осипенко и Берестовое и провели расчет необходимой мощности для строительства газовых котельных, сообщает телеграм-канал «Бердянск. Официально».
Опубликовано: 11 июля 2024 г.
Читайте также:
На каникулах в Чувашии отдохнут триста детей из Запорожья
В Чувашии проходит акция по сбору литературы для библиотек Бердянского района
Цитата номера
Делегация Чувашии побывала в подшефном Бердянском районе Запорожья
Рации — бойцам, все для творчества — детям
В Бердянский район из Чувашии доставили стройматериалы и продукты питания
Цитата номера
Глава Чувашии подвел итоги шефской помощи Бердянскому району Запорожья