«У вас все получится!»

Самые лучшие школьники-выпускники, отличившиеся в учебе, общественной работе, спорте, в творческих и интеллектуальных состязаниях, собрались в ДК Чувашского госуниверситета на республиканский выпускной «Следуй за мечтой!»

Дата его проведения, 8 июля, была выбрана не случайно. Министр образования Дмитрий Захаров отметил: «Все успехи, которых вы достигли, были бы невозможны без поддержки ваших родителей». И в День семьи, любви и верности вчерашним школьникам представилась возможность еще раз поблагодарить своих родных и близких за готовность помочь в любую минуту, за терпение и веру в силы своих детей.

«Здесь собрались лучшие из лучших, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя выпускников. — Мы радуемся вашим успехам, гордимся результатами, которые вы демонстрируете… Сейчас вы выбираете будущую профессию, определяете траекторию жизни. В вузах республики мы создали все условия для дальнейшего развития молодежи: продолжаем совершенствовать инфраструктуру, открывать новые образовательные программы, дающие возможности для творческого роста. Дерзайте, двигайтесь к цели и побеждайте!»

Удачи и попутного ветра пожелал юношам и девушкам ректор ЧувГУ Андрей Александров. И добавил: «Будете так же усердно работать, как и прежде до этого дня, у вас все непременно получится».

Потрудиться лучшим выпускникам, действительно, пришлось немало. «Подготовка к ЕГЭ началась с того, что я изучала все темы, которые меня интересовали сейчас, и которые собиралась изучать в будущем, — рассказала выпускница чебоксарской школы № 2 Юлиана Рубцова. — Сдавала химию, профильную математику и русский. Понимала, что по трем предметам должна получить минимум 200 баллов, в итоге набрала 249. Подала заявление на специальность «Аналитическая химия» в ЧувГУ, думаю, что прохожу на бюджет. А будущим выпускникам желаю не волноваться, заранее выбрать предметы для сдачи ЕГЭ и заниматься только тем, что интересно конкретно вам».

Поделилась опытом и выпускница чебоксарской гимназии №5 Виктория Жирнова, заработавшая сто баллов на ЕГЭ по русскому языку и истории. «Накануне экзаменов наступило выгорание, ничего не хотелось делать, — призналась она. Однако меня спасала дисциплина. Каждый день, несмотря на то, было желание или нет, посвящала несколько часов каждому предмету». Сейчас Виктория рассматривает несколько вузов, и больше других ее привлекает Чувашский госуниверситет — еще и тем, что находится в родном городе. Девушка уже подала документы на юридический факультет ЧувГУ.

Светлана Ильина

Четверо выпускников школ, сумевших дважды сдать ЕГЭ на 100 баллов, получили от Главы республики благодарственные письма и часы.

Награды вручили и их родителям, поднявшимся на сцену вместе с детьми.

Фото cap.ru