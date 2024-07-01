Патриот, писатель, труженик

На моем столе несколько книг порецкого писателя Николая Лоскутова: о природе края, истории его деревень и сел, развитии физкультуры и спорта, местной школе… Приходится лишь удивляться творческой энергии этого человека.

А ведь по профессии он далеко не писатель. Николай Лоскутов родился 10 июля 1949 года в селе Любимовка Порецкого района, окончил Алатырский сельхозтехникум, потом Чувашский сельхозинститут, партийную школу и кооперативный институт. Николай Васильевич трудился в сфере сельского хозяйства, был вторым секретарем райкома партии и первым замом руководителя администрации Президента Чувашии. Будучи по природе очень активным и трудолюбивым, стал одним из основателей Порецкого землячества в Чебоксарах.

Неукротимая тяга к знаниям и стремление принести пользу людям отличают Николая Васильевича. Лоскутов — заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии, почетный гражданин Порецкого округа. В настоящее время проживает в Порецком.

В последние годы Николай Лоскутов трудился в различных коммерческих структурах. А еще освоил писательское ремесло, вступив в Союз писателей России. Темы его творений самые разные. Он автор книг «Повесть о Любимовке и ее людях», «Крещенный сушей и морем», «Ступени жизни» и других. Недавно закончил труд о земляке, Герое Социалистического труда Василии Чулкове. Так что свое 75-летие Николай Лоскутов встретил в полном творческом здравии.