Отдых с приключениями

Прошедшие выходные выдались неспокойными для поисково-спасательной службы Чувашии.

Днем 6 июля поступило сообщение о том, что на острове Сидельниковский в Марпосадском округе горит сухая трава: отдыхающие боятся тушить самостоятельно, просят помощи. Спасатели и пожарные срочно выдвинулись к месту ЧП — возгорание было ликвидировано.

В 11 часу вечера спасатели выехали на другой остров — Смолкинский, рядом с поселком Сюктерка. Здесь отдыхала целая семья: до острова чебоксарцы добрались, а вот вернуться обратно им помешали сильные волны, поднявшиеся на Волге. Катер «Амур» взял на борт четверых взрослых и одного ребенка.

Вечером 7 июля в ходе профилактического рейда сотрудники Новочебоксарской спасательной станции обнаружили на середине Волги женщину, которая упала с сапборда и не могла доплыть до берега. Терпящая бедствие пояснила, что вместе с ней был муж, тоже на доске, но его унесло вниз по течению. В ходе поисков мужчина нашелся — шел с сапом по левому берегу реки. Супружескую пару довезли до автопляжа. С ними все в порядке, сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.