Помогли по-товарищески

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Общественная организация «Щит Родины» Вурнарского муниципального округа объявила среди ветеранов-пограничников сбор средств на приобретение квадрокоптера для своего товарища, который служит сейчас в зоне проведения спецоперации.

В благом деле поучаствовали почти 40 активистов, сообщили в местной администрации. Наибольший вклад внесли Андрей Иванов, Борис Семенов и Геннадий Нарышкин. Общими силами членам организации удалось собрать свыше 240 тысяч рублей. На эти деньги ветераны смогли купить не только квадропоптер-разведчик, но и необходимые в полевых условиях лекарства.

Опубликовано: 8 июля 2024 г.


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