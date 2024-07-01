Помогли по-товарищески

Общественная организация «Щит Родины» Вурнарского муниципального округа объявила среди ветеранов-пограничников сбор средств на приобретение квадрокоптера для своего товарища, который служит сейчас в зоне проведения спецоперации.

В благом деле поучаствовали почти 40 активистов, сообщили в местной администрации. Наибольший вклад внесли Андрей Иванов, Борис Семенов и Геннадий Нарышкин. Общими силами членам организации удалось собрать свыше 240 тысяч рублей. На эти деньги ветераны смогли купить не только квадропоптер-разведчик, но и необходимые в полевых условиях лекарства.