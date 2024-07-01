Заметит угрозу с неба

Обнаружитель дронов и беспроводных видеокамер передали на днях Герою России, участнику спецоперации Евгению Борисову председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов и депутат Роман Алексеев.

В настоящий момент Борисов находится на реабилитации после ранения, но скоро снова вернется в строй. Из Чувашии он повезет сослуживцам полезный гаджет, который пригодится им при выполнении боевых задач. По словам Евгения Германовича, переносное устройство «Визор-М» российского производства позволяет эффективно перехватывать аналоговые видеосигналы с квадрoкоптерoв и анaлоговых камер на расстоянии до пяти километров.

«Я являюсь командиром взвода, где служат одиннадцать земляков. Мы ведем работу по уничтожению воздушных целей. В ходу сейчас высокие технологии, можно сказать, что идет война дронов. А данное оборудование позволяет оперативно обнаруживать противника, и в итоге спасать жизни бойцов и оберегать технику», — рассказал участник СВО, поблагодарив за поддержку.

В свою очередь Леонид Черкесов отметил, что у чувашских воинов должно быть все самое лучшее, исключительно высокого качества. «Продолжим и дальше помогать нашим военнослужащим. Благодарю Евгения Германовича за проявленное мужество и героизм. Вместе победим!» — сказал председатель Госсовета.

Депутаты Госсовета Чувашии передали чувашским бойцам эффективное средство для обнаружения дронов.

Фото из телеграм-канала Леонида Черкесова