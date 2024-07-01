Миллиард для аграриев

Сельхозтоваропроизводителям Чувашии перечислено более 1 млрд рублей господдержки. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов во время еженедельной планерки в правительстве республики.

В частности, животноводы получили 122,8 млн рублей единой субсидии, в том числе на содержание племенного маточного поголовья, быков-производителей, приобретение племенного молодняка и страхование. Поддержка собственного производства молока обошлась бюджету еще в 356 млн рублей, а его переработки — в 20 млн рублей. Растениеводы получили 32,7 млн рублей на погектарную поддержку и страхование. Вдобавок 73 млн рублей перечислено на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На программу технической модернизации выделено 204,7 млн рублей.

Как ранее отмечал Сергей Артамонов, с 2024 года прием заявок для получения грантов и субсидий проводится на портале предоставления мер финансовой господдержки. В частности, в июле аграрии с помощью онлайн-сервиса смогут обратиться сразу по нескольким направлениям — агрострахование, техмодернизация, тепличное овощеводство и элитное семеноводство.

До 8 июля также продлевается конкурс на предоставление субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. По итогам этого отбора аграрии получат 1,46 млн рублей, им будет возмещено 50% страховой премии.