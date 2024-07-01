Сдали пластик и обменялись вещами

В Чебоксарах прошла экологическая акция.

Более 170 человек, которым интересна тема раздельного сбора отходов и ответственного образа жизни, стали участниками Дня осознанных действий в Детском парке имени А.Г. Николаева.

Мероприятие организовано по инициативе АНО «Чистая Эко Среда» и приурочено к Году экологической культуры и бережного природопользования.

Все, кто пришел в парк на праздник, смогли сдать на переработку рассортированные и чистые отходы: металл, пластик, бытовую технику. Приносили также стеклянные банки на банковорот и ненужные, но хорошие вещи и обменивали их на понравившиеся предметы. Участники Дня осознанных действий познакомились с экологической альтернативой используемых в быту пластиковых пакетов и бутылок. Узнали о практике буккроссинга — общественной инициативы по обмену книг.

Отдельная площадка была и у юных экологов — ярмарка по обмену и продаже игрушек. Участие в таких акциях, как отмечают организаторы, помогает воспитать принципы ответственного потребления и навыки финансовой грамотности.

«Очень значимо, что к подобным мероприятиям присоединяются дети, — считает министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов. — Это формирует основы экологической культуры в нашем подрастающем поколении, за которым будущее. Конечно, и взрослые, сдававшие чистое вторсырье на переработку, вещи или книги, подают хороший пример того, как нужно жить и беречь природу».

КСТАТИ Следующий День осознанных действий состоится в последнее воскресенье месяца, 28 июля. Место проведения то же — детский парк имени А.Г.

Внести вклад в сохранение экологии может каждый, начав с правильного обращения с отходами. Фото cap.ru