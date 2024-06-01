Водитель грузовика не заметил, как сбил женщину

26 июня около 6 часов утра на трассе М-7 «Волга» в Чебоксарском округе водитель автомашины КАМАЗ с полуприцепом, двигаясь со стороны Цивильска в направлении Чебоксар, сбил женщину, которая стояла на обочине.

Свидетели происшествия вызвали «скорую». Потерпевшая оказалась жительницей Архангельска. С множеством различных травм женщину доставили в БСМП. А что же водитель? Злополучный КАМАЗ скрылся с места ДТП. Но был оперативно задержан экипажем ДПС в Ядринском муниципальном округе. По словам водителя, 55-летнего жителя Башкортостана, он не заметил момента наезда на пешехода, поэтому проследовал дальше. Обстоятельства происшествия выясняются.