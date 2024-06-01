В День республики подвели итоги конкурса «Я — женщина»

Проводится он в четвертый раз и с этого года имеет статус межрегионального. Год от года конкурс собирает под свое крыло все больше участниц. Нынче их было больше тысячи, и не только из Чувашии. А в следующем году, на пятилетний юбилей, ставится амбициозная задача — привлечь к участию две тысячи женщин, отметила председатель Союза женщин Чувашии и идейный вдохновитель конкурса Наталья Николаева. С Днем республики поздравил прекрасных дам и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что благодаря женщинам общество становится гармоничнее. А дальше были озвучены имена победительниц и призеров в разных номинациях.

Подробности в следующем номере «СЧ».