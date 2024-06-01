Технологический суверенитет и устойчивость региона

В рамках Чебоксарского экономического форума состоялось подписание плана по реализации мероприятий соглашения с ПАО «ВымпелКом». Документ подписали Глава Чувашии Олег Николаев и директор по работе с государственными заказчиками организации Александр Шведов.

Стороны договорились о реализации инновационных проектов по созданию и развитию новых цифровых технологий и сервисов, применению аналитики больших данных и технологий искусственного интеллекта. «Будем применять эти технологии в системе здравоохранения, в мониторинге состояния пунктов сбора ТКО, а также для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения и развития транспортной инфраструктуры» — отметил Глава Чувашии.

Далее состоялось пленарное заседание Чебоксарского экономического форума. На нём обсуждался технологический суверенитет и устойчивость промышленности, а также вопросы зелёной экономики и экономики замкнутого цикла, климатические изменения, предпринимательства, финансовой безопасности.

Глава Чувашии Олег Николаев обозначил проект по устойчивому развитию региона, и особый акцент сделал на теме мастер-планирования. По его мнению, такой подход к развитию республики дал возможность непрерывно видеть всю полноту картины реализуемых проектов.

Спикерами заседания были председатель Комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков, зам. председателя «Промсвязьбанка» Антон Дроздов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой Он отметил , в частности, что санкции как форма давления не остановили развитие России и Беларуси, наоборот, дали ему новый импульс . По словам посла, Чувашия и Беларусь также показывают рост товарооборота, цифры уже превышают уровень времен пандемии. Скоро планируется визит Олега Николаева в Минск, там пройдут Дни чувашских поставщиков и Дни культуры.

Заседание вели известные журналисты Юрий Богданов и Александра Суворова. Оно транслировалось в прямом эфире телеканала Россия 24.