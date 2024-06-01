В Чувашии обсудили, как уберечь жителей от мошенников

О киберпреступлениях, беспечных подростках и сервисе «второй руки»

Финансовая безопасность граждан стала одной из тем второго дня Чебоксарского экономического форума. Животрепещущему вопросу был посвящен двухчасовой круглый стол, который провел в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» Комитет Госдумы по финансовому рынку по главе с председателем Анатолием Аксаковым.

Участников обсуждения приветствовал руководитель региона Олег Николаев. «Говоря об устойчивом развитии региона, мы особое внимание уделяем благополучию людей, обеспечению их безопасности, в том числе в финансовой сфере, — подчеркнул он.- К сожалению, в последнее время доля правонарушений в этой области растет, особенно в части использования интернет-пространства. При этом у нас налажена комплексная и системная работа, направленная на то, чтобы своевременно реагировать на попытки обмана, защищать права граждан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ За 5 месяцев 2024 года в Чувашии зарегистрировано свыше 1600 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мошенники похитили у граждан свыше 370 млн рублей.

По словам Главы Чувашии, были условно выделены порядка двух десятков ситуаций, в которых могут оказаться люди, подвергшиеся воздействию мошенников. Одни злоумышленники «конспирируются» под сотрудников банка или МВД, другие – под интернет-продавцов и так далее. Обо всех подобных сценариях жителей республики постоянно предупреждают и просят их быть осторожными, чтобы не угодить в «ловушку».

«Радует, что в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число подобных преступлений по отношению к гражданам сократилось на 7%. Также увеличилась сумма возвратов похищенных средств. Цифры, конечно, небольшие, однако наметилась положительная тенденция. Значит, мы делаем все правильно», — отметил Олег Николаев . По его мнению, это в том числе результат большой работы по повышению финансового просвещения граждан. Глава Чувашии поблагодарил за поддержку Министерство финансов России, Центральный банк РФ, Ассоциацию банков России и лично депутата Госдумы Анатолия Аксакова, который активно вовлекает республику в эту работу. Благодаря такому сотрудничеству проводятся интересные, а главное – эффективные мероприятия по повышению финансовой культуры как пожилых граждан, которые часто попадаются на уловки мошенников, так и подрастающего поколения. Последних жулики используют в своих махинациях. Этой проблеме Олег Алексеевич уделил особое внимание.

«Мы с коллегами из правоохранительного блока обратились в Госдуму с тем, чтобы ужесточить законодательство. Считаю, что дети до 18 лет должны получать банковские карты и совершать финансовые операции только с разрешения родителей. Сегодня ситуация такова, что подростки могут оформить банковскую карту с 14 лет, — и некоторые из них, желая на этом подзаработать, вовлекаются в преступную деятельность», — констатировал Глава республики.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о совершенствовании законодательства по противодействию мошенническим действиям в финансовой сфере. В частности он сообщил, что в июле начнет действовать закон, в соответствии с которым финансово-кредитные организации должны будут при оказании услуг клиенту сверяться с базой данных Банка России, который накопил огромную базу данных о мошенниках. И если деньги переводятся неблаговидному лицу, то операция приостанавливается. Предусмотрен двухдневный период «охлаждения», чтобы человек не переводил, как говорится, сгоряча, а подумал, все ли правильно он делает.

Кроме того, банки обязаны будут возвращать пострадавшим людям украденные у них киберпреступниками или мошенниками деньги, если была допущена транзакция на счет дроппера. Также внедряется сервис «второй руки», то есть клиент сможет иметь доверенного помощника, который будет получать уведомления о планируемых переводах, подтверждать или отклонять их…

В дискуссиях участвовали статс-секретарь — заместитель Председателя Банка России Алексей Гузнов, директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и управляющий OZON Сергей Беляков и другие спикеры.

Некоторые участники круглого стола, как например заместитель министра финансов страны Иван Чебесков, присоединились к разговору по видеосвязи. По мнению федерального чиновника, финансовое мошенничество, корни которого чаще всего уходят за границу, – часть экономической войны против России, и наказание за него должно быть строгим.

Вместе с Главой республики Олегом Николаевым и Анатолием Аксаковым эксперты обсудили, как бороться с финансовым мошенничеством и дропперством, противостоять социальной инженерии и защищать персональные данные граждан.