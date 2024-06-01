ПСБ: документальные фильмы о промышленных предприятиях России популяризуют инженерные профессии среди молодежи

Создание документальных фильмов, рассказывающих о работе промышленных предприятий в России, а также их демонстрация на различных площадках будут способствовать популяризации инженерных профессий среди молодежи и росту их интереса к работе в промышленной сфере. Об этом сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на расширенном заседании Чувашского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое состоялось в рамках Чебоксарского экономического форума.

Такая инициатива была предложена в качестве дополнительного решения, направленного на повышение интереса к промышленным профессиям, наряду с ежегодной профориентационной акцией «Неделя без турникетов» для школьников и студентов, которая проходит на предприятиях по всей стране.

«Мы можем расширить возможности для популяризации среди молодежи инженерных специальностей и работы на промышленных предприятиях нашей страны за счет документальных фильмов, рассказывающих о достижениях в промышленной сфере, о престижности и почетности занятости в реальном секторе экономики, а также о героях нашего времени, которые являются примером для других. К тому же, это прекрасный формат для тех школьников и студентов, кто по разным причинам не может попасть на экскурсии, проводимые промышленными предприятиями», — пояснила Вера Подгузова.

Она подчеркнула, что у Чувашской Республики есть огромный потенциал для реализации такой инициативы, так как в регионе работают более 30 промышленных предприятий, которые являются членами Союза машиностроителей России, и им есть, о чем рассказать молодому поколению.

Так, Чувашское региональное отделение СоюзМаш по итогам 2023 года в рейтинге 77 отделений занимает 10 место. В целом Чувашское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» ведет активную работу с молодежью. Помимо «Недели без турникетов», которую в текущем году посетили более трех тысяч школьников и студентов, делегация из Чувашии, состоящая из сотрудников машиностроительных предприятий и учебных заведений, приняла участие в форуме «Инженеры будущего» в Тульской области. При поддержке Чувашского регионального отделения СоюзМаша был организован республиканский слет работающей молодежи для сотрудников промышленных предприятий республики и ряд других мероприятий.

Вера Подгузова особенно отметила успешно реализованный проект, который инициировал ПСБ в Чувашской Республике в прошлом году: «Мы дали старт многопрофильной инженерной олимпиаде для школьников «Звезда». Из 285 участников, прошедших в финал, 26 школьников получили призовые места – и это второй по количеству призеров результат в России».

Помимо популяризации инженерных профессий и обеспечения кадрового потенциала на съезде также обсудили итоги работы регионального отделения, специальные инвестиционные контракты, перспективные проекты в НИОКР для реализации программ импортозамещения, вопросы обновления инфраструктуры и модернизации предприятий, требующие проработки направления стандартизации в машиностроении, меры поддержки развития предприятий и другие вопросы.

Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений Союза машиностроителей России является одним из значимых направлений работы ПСБ. Под кураторством Петра Фрадкова председателя ПСБ находится четыре региональных отделения в Республиках Чувашия и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях, а также два отделения в новых регионах – в Донецке и Луганске.