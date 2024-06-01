Акатуй соберет чувашей в хоровод

Каждый год в программе Дня республики значится праздник Акатуй, принимающий под свое теплое гостеприимное крыло чувашей со всей страны. Нынче он пройдет в двенадцатый раз.

Как всегда, Всечувашский Акатуй в Чебоксарах обещает быть запоминающимся и колоритным: родная речь, красивые мелодичные песни, народные игры и забавы, национальные наряды со знаменитой вышивкой. Программу праздника украсят старинные обряды с элементами театрализации, традиционный хоровод под чувашские песни. Свои лучшие фольклорные, танцевальные и вокальные номера покажут профессиональные коллективы. Творчеством поделятся и местные артисты, и представители диаспор из девяти регионов.

Светлана КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «По традиции Акатуй объединит чувашей регионов России. В нем примут участие народные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан, Марий Эл и Татарстан, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Ульяновской областей. Все они — выходцы из Чувашии, которые помнят свои корни, чтят чувашские традиции и с удовольствием приезжают на родину».

Погрузиться в атмосферу старинного праздника сможет каждый, кто придет 24 июня на Красную площадь. Акатуй — отличный повод наглядно ознакомить младшее поколение с богатой, многовековой культурой чувашского народа, зарядиться позитивными эмоциями и силой предков. А поскольку этот праздник издревле венчает собой окончание посевных работ, на нем будут вручены награды лучшим работникам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса республики.