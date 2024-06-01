Гости из Ульяновска порадуют живой музыкой

Накануне Дня республики на Красной площади в Чебоксарах пройдет праздничный концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Зрителей ждет виртуозное сочетание разных видов искусств — прозы, поэзии, различных жанров духовой и вокальной музыки.

Как рассказали в Минкультуры Чувашии, столица республики стала первой ласточкой в маршруте музыкально-патриотического марафона «Единство наций — дух державы». Проект организован Ленинским мемориалом при поддержке Министерства культуры России, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

Кроме Чебоксар, Ульяновский государственный духовой оркестр за лето намерен выступить с этой программой еще в трех столицах республик Поволжья — Саранске, Йошкар-Оле и Казани. По словам художественного руководителя и главного дирижера музыкального коллектива Кирилла Ильина, фестиваль поможет укрепить межнациональные культурные связи регионов Приволжского федерального округа. Кстати, как и в Чувашии, все представления марафона будут приурочены к значимым праздникам Мордовии, Марий Эл и Татарстана.