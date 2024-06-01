Сотрудничество без границ на форуме и на выставке

Сегодня в рамках празднования Дня республики в столице Чувашии открывается Чебоксарский экономический форум. В 14-й раз он соберет представителей госструктур, лидеров крупных компаний, экспертов из российских регионов и зарубежья. Ожидаются делегации из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Ирана, сообщают в Минэкономразвития республики. Стартуют круглые столы, стратегические сессии, панельные дискуссии, выездные заседания. За два дня участники Чебоксарского экономического форума «Чувашия: устойчивое развитие» обсудят многие важные аспекты — технологический суверенитет, ESG-повестку, перспективы республики как цифрового энергорегиона. Своим лидерским опытом поделятся женщины-предприниматели, а также молодежь. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил свою тему — противодействие мошенническим схемам на уровне законодательства. Профильные вопросы затронут производители железнодорожной техники. Традиционно состоится межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». И это далеко не все — программа форума весьма насыщенна. Большинство его мероприятий пройдут в ледовом дворце «Чебоксары Арена».