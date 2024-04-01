Чувашию с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

Что произведено в республике, должно быть переработано тоже у нас. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на встрече руководителя Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с фермерами.

«Мы очень трепетно относимся к малым формам хозяйствования – это фермеры, кооперативы и самозанятые. Наша задача – все, что произведено в республике, должно быть переработано тоже у нас. И чтобы им реализовывать свою продукцию, активно поддерживаем их, в том числе в части экспорта. Наш «Деревенский дворик» заключил контракт на поставку козьего молока в Китай. И таких примеров много. Эту работу продолжим, будем укреплять села Чувашии. Это наша задача, и мы к этому будем стремиться», — заявил Олег Николаев.

Он также констатировал, что высокая доля хозяйств населения в общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства является особенностью республики на фоне других регионов страны. Она оценивается в 38,9% против 29,7% в среднем по ПФО и 25,1% — по России. Третий год за счет республиканского бюджета предоставляются гранты на развитие перспективных направлений сельхозпроизводства — таких как сыроделие, ягодоводство, рыбоводство и овцеводство. С 2022 года на развитие семейных ферм, на реализацию проектов создания и развития хозяйства («Агростартап») сельскохозяйственным потребительским кооперативам дополнительно выделяются средства из республиканского бюджета в объеме федерального финансирования, что позволило вдвое увеличить количество грантополучателей. С начала действия данных мер поддержки грант получил каждый третий фермер и каждый пятый сельскохозяйственный потребительский кооператив, за счет чего объемы производства фермерами увеличены в два раза.

В 2022 году стартовал механизм господдержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2023 году субсидии перечислены по 1 508 заявкам на сумму 130,6 млн рублей на реализацию 2 тонн картофеля, на содержание 1773 коров, 249 овец и коз, на приобретение 1143 коров и нетелей, 104 овец и коз, 311 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 2870 единиц товаров и материалов для занятия пчеловодством, 85 доз семени, 4,4 тонн минеральных удобрений.

Ранее Олег Николаев и Дмитрий Патрушев ознакомились с работой и планами развития Чувашского государственного аграрного университета, ООО «Мега Юрма», агрофирмы «Слава картофелю» в Комсомольском округе и сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Мелилотус» в Канашском округе.

Министр и Глава Чувашии осмотрели лаборатории специализированного Центра компетенций «Чувашия — центр производства хмеля», оснащенный передовой лабораторной инфраструктурой. На этой базе консолидируются усилия ученых, производителей, переработчиков, органов власти для развития хмелеводства в России. С помощью современного оборудования выделяют ДНК посадочного материала хмеля, а затем комплексно его исследуют, чтобы на российских плантациях выращивали только самую качественную продукцию.

Высокая оценка дана организации производства по переработке мяса птицы и комбикормов и в «Мега Юрме», рентабельность которого в 2023 году увеличилась вдвое в сравнении с 2021 годом. Развиваться компании помогают меры государственной поддержки, включая возмещение части затрат на уплату страховых премий, транспортировку экспортной продукции, поддержку племенного животноводства, техническую и технологическую модернизацию, поддержку элитного семеноводства и другие механизмы. Предприятие реализует инвестпроект по реконструкции 14 птицеводческих корпусов. Ожидается прирост производства мяса в живом весе до 6,7 тыс. тонн.

В сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем кооперативе «Мелилотус» Олег Николаев и Дмитрий Патрушев ознакомились с производством пяти видов натурального меда, иван-чая, 30 видов травяных напитков на его основе, а также медового кваса натурального брожения и безалкогольных напитков. На фоне увеличения объемов производства растут и финансовые показатели. За два года выручка кооператива в 2023 году выросла более чем в 5 раз, чистая прибыль – в 20 раз, а рентабельность – почти в 3,5 раза — до 27%.

По сообщению пресс-службы Администрации Главы республики, СПК «Мелилотус» реализует крупный инвестпроект по строительству цеха по переработке дикоросов мощностью 60 тонн в сезон, планируемая дата ввода в строй — 2026 год.

Работу по импортозамещению в сфере картофелеводства, опыт селекции и семеноводства продемонстрировали и в агрофирме «Слава картофелю». Здесь занимаются микроклональным размножением в пробирках и выращиванием миниклубней в теплице. Грантовая поддержка позволяет ежегодно производить 550 тонн семян отечественных сортов. За последние четыре года предприятие более чем на 20% нарастило объемы производства картофеля – до 26,5 тыс. тонн в 2023 году, зерновых и зернобобовых культур до 12,3 тыс. тонн. Продукция реализуется в России и странах СНГ.

Одним из крупнейших проектов компании является комплексный научно-технический проект «Развитие семеноводства картофеля и создание конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных сортов картофеля в условиях ПФО», который реализуется с 2018 года.

«Наше взаимодействие с Минсельхозом России направлено на то, чтобы каждый человек, который хочет работать на земле, мог реализовать проекты, получить должную поддержку, осуществить свою мечту, сделать вклад развитие продовольственной безопасности страны», — подытожил визит Главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева Олег Николаев.