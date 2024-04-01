На День города в Чебоксары может приехать Шаман

Свое 555-летие столица республики отметит насыщенной, масштабной и интересной программой. О ней Алексей Ладыков рассказал информагентству «Чувашинформ».

«По традиции в юбилейный год в городе откроют важные социальные объекты — стадион «Волга», школу в микрорайоне «Университет», ледовый каток в «Новом городе», производственные площадки, будут благоустроены дворы и школьные территории, — сообщил вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России. — Вспомним и наше прошлое — в трудовых коллективах, в школах расскажем историю столицы Чувашии, города трудовой доблести».

На заседании рабочей группы по организации празднования 555-летия Чебоксар наметили и культурно-массовую программу. Уже известно, что новыми красками заиграют полюбившиеся горожанам проекты «Зарядка со звездой», «Творческий бульвар», фестиваль «Зеленое золото России». «По приглашению Главы Чувашии ждем пилотажную группу «Стрижи», — сообщил Ладыков. — А вечером горожан и гостей праздника поздравит певец Шаман».

Напомним

3 апреля по распоряжению Главы Чувашии Олега Николаева вице-премьер Алексей Ладыков был назначен руководителем рабочей группы по празднованию 555-летия основания города Чебоксары.