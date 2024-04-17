Маленьким пациентам прописали улыбки

В актовом зале — оживление. Дети с нетерпением ждут начала представления. Улыбаются даже серьезные подростки, а малыши удобно устроились в объятиях мам и пап. И это вовсе не театр, как можно подумать, а Городская детская клиническая больница в Чебоксарах. В гости приехал ВТБ. Маленьким пациентам он привез увлекательный и полезный спектакль, а медикам — современное оборудование в рамках собственной благотворительной программы «Мир без слез».

«Сам не знаю, что будет, — делится с корреспондентом 11-летний Илья. — Нам сказали — сюрприз. Но от этого еще интереснее!» И вот прозвучала всем знакомая мелодия из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Над ширмой появился известный персонаж: «Я Хрюша! А вас как зовут?» «Виктория!» — смело раздалось с первого ряда. И зал откликнулся множеством имен. При виде Фили дети уже не скромничали и приветствовали его хором. Вот и познакомились.

И тут на сцену вышли кот Базилио и лиса Алиса из сказки про золотой ключик, прославившиеся своими проделками. Они обманом выманили у Хрюши и Фили монету, на которую те хотели купить финансовую азбуку. К каким только трюкам не прибегали мошенники! Базилио легким движением руки делал монету волшебной и даже невидимой, а потом она оказалась сразу под тремя замками.

Герой нового времени Айтиша разоблачил обманщиков и объяснил им, что мошенничество — это преступление, за которым следует наказание. С участием юных зрителей были разыграны различные ситуации — с тем чтобы ребята знали, как правильно себя вести. Например, никогда не отвечать на СМС, даже если в ней обещают приз, не откликаться на вызовы с незнакомых телефонных номеров, не попадаться на яркую зазывную рекламу различных игр и лотерей.

На спектакль собрались маленькие пациенты из всех отделений. «Здесь, в зале, четверо и моих подопечных, — сказал заведующий ЛОР-отделением Дмитрий Маллин. — Детей предупредили за день, что будет интересное мероприятие. Как они обрадовались! Я как врач могу сказать, что болеющим очень нужен позитив — хорошее настроение помогает быстрее поправиться».

Стационар детской клинической больницы Чебоксар ежегодно принимает более 7,5 тысячи пациентов, в том числе более тысячи детей с заболеваниями уха, горла, носа. В этом году банк ВТБ приобрел для этой медицинской организации специальное оборудование. ЛОР-установка позволит проводить малоинвазивные, эндоскопические и лечебно-диагностические процедуры.

ОЛЬГА РЯБУХИНА,

главный врач Городской детской клинической больницы: «Банк ВТБ уже не первый год поддерживает наше медучреждение. Благодаря этому больница получила возможность оказывать высокотехнологичную помощь детям и подросткам нашего города. Вот и ЛОР-установка позволит нам расширить спектр медицинских услуг, повысить их качество и вылечить еще больше маленьких пациентов».

Современное оснащение поступает в детские больницы по всей стране. На это нацелена благотворительная программа «Мир без слез» — собственный проект ВТБ. При этом клиники сами решают, какое оборудование им необходимо. С 2003 года банк поддержал более 200 медицинских учреждений в 79 российских регионах. В этом году высокотехнологичное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 субъектах РФ. География проекта постоянно расширяется. К слову, ВТБ не в первый раз дарит медицинскую аппаратуру в Чувашии: в 2012 и 2015 годах ее получили детские больницы № 1 и № 3.

КОНСТАНТИН КИРГИЗОВ,

управляющий ВТБ в Чувашии: «2024 год — юбилейный для нашего города. И команда ВТБ решила сделать Чебоксарам вот такой значимый подарок — передать инновационное медицинское оборудование детской клинической больнице, в которой ежедневно проходят лечение маленькие горожане, будущее нашей республики и страны. Мы хотим, чтобы они получали самое лучшее лечение, не выезжая за пределы своего региона».

Вместе с Айтишей дети с удовольствием осваивали азы финансовой грамотности. «А что нельзя купить за деньги?» — вдруг спросили сказочные герои. «Здоровье! — не растерялись ребята. — А еще дружбу!» При поддержке юных зрителей кот Базилио и лиса Алиса поступили по совести — вернули монетку Филе и Хрюше. За время представления они полностью перевоспитались. «И врачу, и акробату выдают за труд зарплату!» — нашел честный источник дохода кот Базилио. А лиса Алиса решила стать актрисой. Каждому важно найти свое призвание — то, что получается делать лучше всего.

На память о приятной встрече детям раздали синие воздушные шары и мягкие игрушки — теперь у каждого будет свой персональный Айтиша. «Мне очень понравилось! — поделилась впечатлениями маленькая Мирослава. — Пусть еще в гости приходят!» «Это очень хорошая идея — навещать больных, — считает ее папа Иван. — Обычно это делают только родные и близкие. Теперь точно на поправку!»