В Чувашии состоялось первенство ПФО по спортивной борьбе среди юношей и девушек

Серьезный экзамен на пути во взрослый спорт

В минувшие выходные на коврах спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова порядка 500 атлетов из 13 регионов ПФО боролись за медали первенства Поволжья по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет на призы заслуженного тренера Чувашии Юрия Алексеева. Поддержка родных болельщиков помогла чувашским борцам добиться превосходных результатов.

Наша республика давно не становилась хозяйкой крупных окружных турниров среди одаренных борцов. Однако сейчас случилось долгожданное событие — чувашские спортсмены готовились к серьезной битве в родных стенах.

Спортзал, где проводились соревнования, был забит под завязку (зрителями, тренерами, борцами). Схватки стартовали, а любители вольной борьбы на секунду опешили — болельщикам пришлось следить за поединками на трех коврах одновременно. Нелегкая задача, но зрители быстро адаптировались и не пропустили самые красочные моменты. Привычные накаты, подсечки, сокрушительные приемы, заставлявшие порой хвататься за голову и даже немного сопереживать некоторым спортсменам. Главное, что обошлось без серьезных травм.

Для победы в разных весовых категориях борцы преодолевали сложный турнирный путь из нескольких стадий. Когда они заканчивали схватку, то сразу искали взглядом поединок возможного следующего соперника и вместе с личным тренером анализировали стиль борьбы будущего оппонента. Также случались спорные моменты — когда один из спортсменов считает оценку за прием несправедливой, то его тренер может подать сигнал в виде специального куба (в цвете борцовки), и судьи разбирают прием уже с помощью видеоповтора.

Достойно бился в весе до 92 кг Матвей Сергеев. Эта фамилия уже звучала в материалах «СЧ». Ведь старший брат Матвея, Еремей, в полную мощь сражается с элитными спортсменами, а недавно участвовал в международном Кубке памяти Ивана Ярыгина. На домашних соревнованиях Матвей завоевал «бронзу», но он уверен, что в следующий раз достигнет больших высот.

«Я выиграл три схватки и одну проиграл. Мои соперники достойно сражались. Не получилось выиграть — значит, нужно больше работать на тренировках и каждый день выкладываться на 100%. Я стремился попасть в финал, но в полуфинале был сложный соперник — немного не хватило сил, — сказал Матвей Сергеев. — Часто я готовлюсь к соревнованиям вместе с братом Еремеем. На таких тренировках я узнаю больше новых приемов, получаю навыки эффективной работы на ковре».

Из первых рядов за своих подопечных бурно переживал главный тренер сборных команд Чувашии по спортивной борьбе Арсен Келехсаев. «Очень эмоциональные схватки, дух захватывает, — сказал в интервью корреспонденту «СЧ» Арсен Альбертович. — В Чувашию приехало много молодых и перспективных борцов из окружных регионов — масштаб соревнований впечатляет. Турнир в нашей республике является отбором на первенство России. Практически все наши молодые дарования хорошо выступили и дошли до медалей — Евгений Алексеев, Глеб Самарин, Хусайн Нуров, Кирилл Емельянов и другие ребята».

К слову, из перечисленных борцов Евгений, Глеб и Кирилл взяли золотые награды, а Хусайн Нуров стал серебряным призером.

Кстати

По итогам соревнований чувашские борцы завоевали шесть золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей. Также сборная Чувашии выиграла общекомандный зачет турнира.