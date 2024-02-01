Качество уборки снега в Чебоксарах обсудили в прокуратуре Чувашии

Коммунальщикам указали на недочеты

Как выяснилось, в этой сфере городского хозяйства есть немало проблем.

Всего за последние недели прокурорами выявлено более 100 нарушений. Обслуживающие организации и управляющие компании получили от проверяющих 77 представлений, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, объявлено 34 предостережения.

Глава города Чебоксары Денис Спирин, объясняя причины возникшей ситуации, сослался на аномальные снегопады, прошедшие в конце января, нехватку персонала у основной обслуживающей организации АО «Дорэкс». Также коммунальщикам мешала длительная очередь на выгрузку снега, образовавшаяся в ГУП «БОС» в Новочебоксарске. Кроме того, Денис Спирин отметил ненадлежащую работу управляющих компаний по уборке придомовой территории. От чебоксарцев поступило много жалоб по вывозу мусора в дни снегопадов. Глава города назвал это результатом плохого взаимодействия жилищных предприятий с региональным оператором по сбору отходов.

Прокурор республики Эдуард Гиматов по ряду моментов не согласился с выводами градоначальника. Он напомнил, что согласно установленным стандартам снег с дорог и улиц должен быть убран в течение четырех-двенадцати часов после окончания снегопада (в зависимости от категории объекта). И сотрудники прокуратуры, проводившие проверки, четко определили причины того, почему правило не всегда срабатывало. Это нехватка спецтехники как у АО «Дорэкс», так и у управляющих компаний, недостаточное финансирование указанной деятельности (снижение расходов на 50 млн рублей), отсутствие надлежащего централизованного и логистически удобного места для складирования и утилизации снега, недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления за управляющими компаниями и пробелы в нормативно-правовом регулировании (на муниципальном уровне не определены нормативы затрат на содержание автодорог).

Эдуард Гиматов поручил разобраться с этими вопросами. Прокуратура не только проследит за реальным устранением нарушений, но и окажет необходимую правовую помощь.