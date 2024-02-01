В Бердянский район из Чувашии доставили автоцистерну для транспортировки и подвоза воды

По словам местных коммунальщиков, она очень пригодится во время аварий на водопроводах в домах.

А вслед за цистерной, как уже сообщала «СЧ», бердянцам привезут и автогидроподъемник для ремонтных работ на ЛЭП. В рамках шефской помощи в этом году Чувашия выделит 128 млн рублей на благоустройство объектов района, сообщает телеграм-канал «Бердянск.ру». На эти деньги планируется, в частности, обновить пищеблоки в ряде школ и детсадов, установить в них новое оборудование. Объем работ оценил недавно побывавший в Бердянском районе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа.