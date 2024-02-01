«В Чувашии ведутся серьезные научные разработки»

Исследовательские работы наших ученых привлекают внимание московских экспертов. Выпущенную в Чувашском госуниверситете монографию «Наркомнац РСФСР и реализация национальной политики в 1917-1920-е годы» (авторы — Е. Минеева, Т. Иванова, А. Зыкина, А. Минеев и А. Старостин) высоко оценила профессор Московского педагогического государственного университета доктор исторических наук Анна Шевцова.

«Во-первых, я хочу поздравить авторов монографии с тем, что книга получилась именно такой, какой они ее задумали: очень интересной, увлекательной и, главное, невероятно актуальной в условиях текущей политической обстановки, — пишет она. — Монография закрывает пробел в отечественной историографии — работ такого уровня, посвященных Наркомнацу РСФСР, и реализации национальной политики в 1917-1920-х годах, которые подробно и плотно раскрывали бы эту тему, до появления данной монографии не существовало. Совершенно справедливо проект был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.

Необходимо подчеркнуть очень серьезную архивную работу авторов исследования под научным руководством доктора исторических наук, профессора Елены Минеевой. Собственно, этим научная школа ЧГУ всегда славилась. Важным является и то, что авторами изучены документы около 20 архивов России. Но здесь не только введение в научный оборот новых данных и документов, новых источников, но и очень серьезная аналитическая работа. Детально изучена эволюция, собственно, организация деятельности Наркомнаца РСФСР. Особое внимание уделено национальным меньшинствам, и авторам надо сказать огромное спасибо за их подчеркнутое корректное внимание к терминологии. В том числе, например, к эволюции понимания такого термина, как «инородцы», которое от совершенно нейтрального слова, не несшего какой-то критической оценки, а говорившего лишь об инаковости, стало фактически этнофолизмом, как мы сейчас его воспринимаем.

Новизна работы определяется и тем, что в ней на основе многофакторного анализа проведена реконструкция процесса формирования и становления государственности народов в РСФСР; выявлена специфика образования и развития автономных республик, раскрыты особенности движения народов, в том числе в Поволжье, за предоставление им статуса государственного образования. В монографии детально анализируются вопросы теории и практики национальной политики советской власти в 1920-е годы, прослежены взаимоотношения центральных властных структур с региональными органами власти. Подчеркнут сложный и противоречивый характер взаимоотношений в верховном руководстве страны по вопросам федеративного устройства государства, что вызвало дискуссии между сторонниками демократических принципов в государственном строительстве и теми, кто отстаивал принципы жесткого централизма.

Я очень порадовалась, когда увидела, как, с каким вниманием авторы подошли к трактовке и цитированию источников и иллюстрированию своего текста — не только фотоматериалами, но и письменными документами, выдержками из архивных дел, из автобиографий и так далее.

Очень рада, что в Чувашии ведутся такие серьезные научные разработки, позволяющие открыть новые страницы в национальной истории России».