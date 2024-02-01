В Батыревском муниципальном округе планируют установить памятник детям войны

На заседании рабочей группы были рассмотрены эскизные проекты. Свои работы представили члены Союза художников России — Игорь Горяинов и Василий Кузьмин в соавторстве с заслуженным работником культуры РФ Мидхатем Шакировым. Они поделились своим видением монумента, рассказали о композиции и материалах, которые применят для создания образов. Комиссия одобрила художественные и технические достоинства эскизных проектов, отметив, что они соответствуют тематике и отвечают эстетическим требованиям. Рабочая группа рассмотрела и варианты расположения памятника «Дети войны». Его предполагается установить на одной из площадок — на территории музея Хлеба, перед зданием вечерней школы, рядом с монументом Славы или на въезде в село Батырево. Перед тем как принять окончательное решение, проведут голосование по выбору макета памятника, чтобы учесть мнение жителей округа.
Опубликовано: 2 февраля 2024 г.
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