На выставке «Россия» аграрии просвещают и развлекают

За первые два дня экспозицию аграриев Чувашии на выставке-форуме «Россия» посетили уже более полутора тысяч человек. На мастер-классах, викторинах и интерактивах гости знакомятся с достижениями агропрома республики, пробуют чувашскую продукцию и получают подарки.

Как рассказывают в Минсельхозе Чувашии, открыли сельхозэкспозицию республики на форуме медовые дни. Здесь можно было узнать много интересного о пчеловодстве, изготовить свечу из натуральной вощины или вместе с детьми собрать из фигурок-наклеек пчелку. Мастер-классы, особенно по свечкам, оказались очень востребованными — от посетителей отбоя не было. Не меньше гости интересовались разведением гусей, составлением из пазлов карты Чувашии и дойкой коровы. Все желающие могли потренироваться на макете буренки. Понравились посетителям также акция «Чувашия дарит подарки», мастер-класс по лозоплетению и VR-путешествие по перерабатывающим предприятиям и фермам республики. Ближайшие три дня на стенде республики посвятят хмелю.