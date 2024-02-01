Сборная Чувашия по велоспорту продолжает радовать успехами на внутренней арене

На сей раз воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды завоевали семь наград на чемпионате и первенстве страны, а также на всероссийских соревнованиях в дисциплине «маунтинбайк-велокросс». Гонки прошли в селе Архипо-Осиповка.

Представители Чувашии отлично выступили на знакомых для себя трассах в Краснодарском крае. В рамках национального чемпионата «бронзу» взяла Алина Карлова, сообщили в Минспорте Чувашии. В зачете первенства России среди юниоров 17-18 лет второе место занял Арсений Никитин, а замкнул пьедестал почета Никита Петров.

В свою очередь, на всероссийских соревнованиях в группе девушек 15-16 лет «золото» на счету Элины Семеновой, а следом за ней финишировала Ангелина Илларионова. В аналогичной возрастной категории у юношей первое место занял Денис Романов. Среди самых юных участников гонок 13-14 лет золотую медаль завоевала Елизавета Кубонина.

По итогам стартов сборная Чувашии заняла первое место в неофициальном командном зачете.