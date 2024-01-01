Волонтер из Чувашии рассказал о работе в штабе Владимира Путина

«Для меня важно быть сопричастным к событиям в стране»

Когда 17 января Владимир Путин, посещая свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, вместе с сопредседателями — лидером Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым, главным врачом Московской клинической больницы № 52 Марьяной Лысенко и спикером парламента ДНР Артемом Жогой — подошел к волонтеру Илье Денисову и попросил рассказать, как идет проверка подписей в поддержку кандидата в Президенты, 20-летний парень не растерялся. Представитель Чувашии четко доложил о работе. Неделю спустя, когда эмоции от разговора с Президентом страны немного улеглись, «СЧ» встретилась с Ильей Денисовым, студентом второго курса Чебоксарского политеха, и узнала, что осталось за кадром.

Машков помог поверить в себя

Поработать в избирательном штабе Владимира Путина Илью и еще одного представителя Чувашии, активиста регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Владислава Купташкина, пригласили как лидеров добровольческого движения республики. В обязанности волонтеров, съехавшихся в штаб из разных уголков страны, в том числе из новых территорий, входила проверка правильности заполнения подписных листов из регионов. Ребятам из Чувашии доверили пакет документов с подписями жителей Сахалинской области — в ЦИК отправлялись только те, подлинность которых не вызывала никаких сомнений.

«Проявил инициативу сам, — рассказывает Илья. — Подумал: нельзя оставаться в стороне, когда происходит такое значимое событие, как выборы главы государства. Мне было важно поддержать кандидатуру действующего Президента, почувствовать свою сопричастность». Волнение перед встречей с лидером страны, конечно, было, но в ответственные моменты Денисов привык отбрасывать эмоции в сторону. Сказывается, наверное, кадетская закалка — молодой человек окончил Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Готовился к поступлению и в военное училище, но судьба распорядилась иначе. «Сначала — дело, а потом — эмоции. Они только мешают. Вот выполнишь задачу, тогда можно сказать себе: «Молодец», выдохнуть — и работать дальше», — такого принципа придерживается активист.

«Вахта» Ильи в общероссийском избирштабе длилась около недели. Работа оказалась знакомой — накануне поездки в Москву, в новогодние праздники, он несколько дней собирал подписи в поддержку кандидатуры действующего Президента. Вместо положенных по закону трехсот тысяч волонтеры по всей стране набрали намного больше — несколько миллионов. Свою частицу в общее дело внес и студент политеха.

Кадры, на которых Владимир Путин вместе с сопредседателями своего штаба общается с волонтером из Чувашии, в тот день облетели все телеканалы и новостные ленты. «Когда Президент подошел ко мне, все волнение разом улетучилось, и разговор сам собой получился, — вспоминает те минуты Илья. — Конечно, нас предупредили, что Владимир Путин может обратиться с любым вопросом, и мы были внутренне готовы». Диалог хоть и получился коротким, но лидер государства успел покорить чебоксарца простотой в общении, скромностью и умением расположить к себе.

Таким же запомнился и актер Владимир Машков. С ним, кстати, у Ильи приключилась забавная история. В перерыве, до приезда в штаб Владимира Путина, когда парень пил чай, Машков подошел к нему и по-простому сказал: «Пей-пей чай, Илья, подкрепиться нужно. Нужно настроиться, подготовиться». «Его слова, его внимание сильно поддержали. Как будто по-другому взглянул на известную личность. Одно дело — видеть этих людей по телевизору, другое — лично пообщаться. Понимаешь, что они такие же, как ты, но с определенным опытом и много сделавшие для страны. После знакомства с ними появляется еще большая мотивация продолжать свой путь», — делится впечатлениями Денисов.

Осознание, что разговаривал с самим Президентом, к молодому человеку, кстати, пришло не сразу. «Наверное, только когда приехал домой в Чебоксары, до меня стало доходить, пошли эмоции», — улыбается волонтер. Впрочем, в день встречи с Президентом телефон Ильи не умолкал. «Едва мероприятие закончилось, все стали писать и звонить — так быстро все распространилось в новостных лентах! Это было очень неожиданно», — удивляется наш собеседник. Поздравили парня и в родном вузе — Чебоксарском институте (филиале) Московского политехнического университета, где он учится по направлению «Юриспруденция».

«Звездой», впрочем, Илья себя не считает. «Я такой же студент, как и все. Просто получилось так, что мне доверили поговорить с Президентом, за что я очень благодарен. Буду продолжать оправдывать оказанное мне доверие», — говорит студент.

По зову сердца

Волонтерством Илья Денисов занимается уже больше четырех лет. Помогать для него — и образ жизни, и душевная потребность. Путь в добровольцы молодой человек начал в 15 лет, а первым мероприятием, где он «волонтерил», стало 550-летие Чебоксар. Сегодня за плечами активиста — почти две сотни добровольческих «смен». Год назад будущий юрист вступил в движение «Волонтеры Победы», а в прошлом августе его выбрали председателем регионального штаба этого всероссийского добровольческого объединения. «Волонтерство развивает очень много качеств и помогает в саморазвитии, — рассуждает Илья. — Учишься общаться с людьми, находить с каждым общий язык, работать в команде, договариваться, понимать проблемы и нужды людей».

Поначалу, признается Денисов, было тяжело совмещать активную общественную работу с учебой, но потом он наловчился распределять свое время и расставлять приоритеты. Успевать везде помогает планер в телефоне. Придерживается студент определенной системы и в подготовке к экзаменам — разбивает материал на дни, оставшиеся до сдачи, и каждый день «закрывает» запланированный объем. Несмотря на большую занятость, учится молодой человек почти на одни пятерки, дважды был стипендиатом Главы Чувашии, а в прошлом году — еще и главы администрации Чебоксар.

На неделе у Ильи, как и у многих других ребят из команды волонтеров Победы, порой по несколько самых разных мероприятий. Нужно навестить и поздравить с праздником ветеранов, убрать снег перед домом матери бойца, который сейчас на СВО, поддержать его семью, помочь по хозяйству старикам… «Один свободный час для меня ничего не решит, так почему бы не посвятить его тем, кто нуждается в заботе?!» — рассуждает собеседник «СЧ». Люди ценят внимание, искренне благодарят — для многих ребята-помощники как родные.

В прошлом году Илья Денисов принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве — он прошел отбор конкурса «Послы Победы» и его, единственного из Чувашии, пригласили на парад в качестве волонтера. «Я сопровождал группу ветеранов и был безмерно счастлив просто находиться с ними рядом, в одном строю, — рассказывает чебоксарец. — Я помню, как провожал до машины 98-летнего участника войны на коляске, и меня переполняли чувства. Понял, насколько это важно — сохранять историческую память, передавать ее молодежи, развивать в молодых ребятах чувство патриотизма».

Еще одним памятным событием для Ильи стала акция «Огненные картины войны», когда в ночь на 22 июня в парке Победы в Чебоксарах сотни молодых людей выложили из нескольких тысяч свечей картины в форме самолета и надпись «Чувашия помнит». «Это такие эмоции — мы вместе, рядом и каждый из нас мысленно благодарит своих дедов и прадедов», — отмечает неравнодушный молодой человек.

Как волонтер Победы Илья Денисов считает своим долгом рассказывать детям и ребятам постарше о героическом прошлом страны, цене мирного неба и людях, ковавших Победу. Говорит, что все идет от сердца. Большое влияние на него оказали родители (Илья — из многодетной семьи), учителя школы № 64, педагоги и воспитатели Чувашского кадетского корпуса, преподаватели и наставники Чебоксарского политеха.

О личном

«Во всем для меня пример — родители»

«Во время учебы в Кадетском корпусе многое поменялось в моем самосознании, мышлении, — говорит Илья Денисов. — Прежде всего, в отношении семьи. Когда видишь родных только по выходным, понимаешь, что это действительно большая ценность. Родители научили быть патриотом своей страны. Делали они это не из-под палки, а своим примером: мама, Елена Геннадьевна — подполковник МВД в отставке, папа, Василий Николаевич — сотрудник речного порта. Говорили так: если уж за что-то взялся, то иди до конца».

В волонтерском движении Илья — с 2019 года. Фото Валерия Панфилова