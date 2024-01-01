Режиссер из Москвы ставит в Чебоксарах «Пиковую даму»

Пушкина цилиндром не испортишь

Классика настолько самодостаточна, многозначна и неисчерпаема в своих смыслах и вариантах толкований, что стерпит любой режиссерский каприз. «Никто не запрещает заменить игорный дом на казино, а гвардейских офицеров — на ОМОН. Вопрос в том, не противоречит ли это идее автора», — считает Алексей Доронин, приглашенный из Москвы для постановки повести «Пиковая дама». Премьера состоится 29 февраля в Русском драматическом театре.

По мнению режиссера, выпускника Высшего театрального института имени Б. Щукина, перенос пушкинской истории в XXI век, что сплошь и рядом встречается на современной сцене, чреват нарушением логики внутреннего развития. К примеру, если бы Германн и Лиза жили в расцвет интернета и социальных сетей, их отношения складывались бы гораздо стремительнее, без длительных переписок и мучительных поисков встреч. Поэтому сценография и костюмы будут историческими, в духе того времени, с цилиндрами, капорами и кринолинами, хотя и не лишенными легкого налета неоклассицизма.

«Ценность пушкинских текстов не только в том, что на них выросла вся отечественная литература, — говорит Алексей Доронин. — Сам Александр Сергеевич тоже был преемником и носителем традиций, заложенных зарубежными авторами, и виртуозно «повенчал» их с основами русскоязычного письма. По мнению исследователей, при написании «Пиковой дамы» он опирался на сказки Гофмана и другие произведения байронического типа, такие как роман Стендаля «Красное и черное». Естественно, это наложило на повествование определенный отпечаток. Произведение получилось не столько психологического или реалистического, сколько мистического характера, что для современников Пушкина было не совсем обычным. Повесть «Пиковая дама» мало похожа на «Повести Белкина» или «Капитанскую дочку», и потому никогда не теряет свежести.

Если же говорить о решении спектакля, оно выдержано в классической манере. Но не потому, что это дань традиции или некий консервативный взгляд. Такие правила игры задает сам писатель, и от нас требуется соблюдение законов этики и эстетики той эпохи. Девушка-сирота Лиза, находящаяся на попечении у старой графини… Согласитесь, мы живем в более демократичное время, когда женщина вольна сама выбирать свой путь. А в XIX веке она практически ничего не решала без состоятельного мужа или покровителя. Игра «Фараон», забытая сегодня, мотив карт и фатума, очень модный в дворянском обществе, крепостные служанки, рукописные письма — все это культурные коды того времени. Но тема выбора между добром и злом, который рано или поздно предстоит сделать каждому человеку, и моральной ответственности перед своими поступками протягивает мост между прошлым и современностью».

КСТАТИ

С большой теплотой чебоксарцы вспоминают «Пиковую даму» в постановке Владимира Красотина, выпущенную около двух десятков лет назад. Лизу сыграла Екатерина Мальцева, на тот момент талантливая воспитанница Чувашского института культуры и искусств, для которой эта роль была первой на профессиональной сцене. Германна и Томского — Николай Горюнов и Вадим Валов. А графиня стала одной из последних значимых работ примадонны Русского драмтеатра Тамары Красотиной.