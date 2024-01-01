Хозяйка подворья взыскала с соседа-собаковода ущерб за убитых кур

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С иском на соседа в суд обратилась жительница Цивильского округа — две его собаки, ворвавшиеся к ней во двор, удушили 12 породистых кур.
Мужчина заплатил за убыток шесть тысяч рублей. Но женщина посчитала, что это маловато: курочек она купила за 29,7 тысячи. Кроме того, хозяйка подворья включила в иск еще 166 тысяч рублей — за упущенную выгоду от продажи излишка яиц и моральный вред, который собачий налет причинил ей самой и ее ребенку. В суде хозяйка подворья отказалась от иска по упущенной выгоде и моральному вреду. А ущерб за загубленных несушек ей возместят — суд предписал взыскать с владельца собак 15,6 тысячи рублей. С соседа также взыщут расходы по проведению судебной экспертизы, оплате истицей услуг представителя и государственной пошлины.

Опубликовано: 29 января 2024 г.


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