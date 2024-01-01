Юные фермеры посадят первый урожай

В Комсомольском муниципальном округе открылась третья агролаборатория, которая расположилась в детском саду «Лейсан» села Урмаево. По словам заведующей дошкольным учреждением Ильгамии Мухаматшиной, детсад под свою опеку взял фермер Рамис Хайртдинов. Благодаря помощи агрария удалось приобрести мини-теплицы для рассады с фотосветильниками, стеллажи, детские микроскопы, пробирки, колбы, одежду для труда и многое другое, сообщили в Минсельхозе Чувашии. В детском саду зарегистрирован 131 ребенок. Из шести групп посещать агролабораторию будут четыре — среди них подготовительные, средние и старшие. Дети помладше приступят к обучению, когда подрастут.