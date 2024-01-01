В репертуаре Чувашского драмтеатра появится комедия Михаила Задорнова

И смех, и слезы, и любовь

Комедия-фарс — явление на национальной сцене редкое. Чаще всего тут можно увидеть сюжеты деревенской жизни с залихватским народным юмором и колоритными характерными образами. Однако Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова разрушает стереотипы — 28 и 29 февраля здесь покажут премьеру пьесы Михаила Задорнова «Пĕртенпĕр шанăç» (Последняя попытка).

Что делать, если любовница собирается купить вас у жены, а та, в свою очередь, не только не возражает, но и намерена взвинтить цену? Хотя комедийный жанр предполагает веселье и смех, главному герою спектакля отнюдь не до шуток. Не очень-то сладко чувствовать себя вещью, которую можно в любой момент продать «без суда и следствия». Или вышвырнуть за дверь, словно старый ненужный чемодан. А ведь зачастую мы именно так и ведем себя с теми, кого по каким-либо причинам хотим вычеркнуть из собственной жизни, и даже не допускаем мысли, что аналогично поступят и с нами… Одним словом, подумать есть над чем.

На первый взгляд, сюжет кажется довольно эксцентричным, свежим и обескураживающим. Однако присмотревшись к персонажам повнимательнее, зрители поймут, что в их взаимоотношениях нет ничего необычного, и на подмостках все как в реальном мире. Те же семейные ссоры, те же вопросы без ответов, те же измены, те же пережитки прошлого, которые лежат тяжким грузом на пути к светлому будущему. Так что за круговертью искрометных мизансцен, сдобренных порцией отменного юмора, найдется место и для сопереживания, и для размышлений, и для самоанализа. А текст Михаила Задорнова, хлесткий, ядреный, обжигающий гремучей смесью сатиры, фарса и иронии, приобретет щемящий лирический оттенок и начнет звучать трогательно, человечно и проникновенно.

Кстати, около трех десятков лет назад комедия была поставлена в Русском драматическом театре, главные роли играли заслуженные артисты Чувашии Вадим Валов и Вера Боровкова. Однако пьеса, которую можно назвать настоящей энциклопедией житейской мудрости, не теряет актуальности до сих пор. «Когда счастья нет, лучше, чтобы его не было с деньгами, нежели без них», «Как ни крути, слово «любовница» произошло от глагола «любить», а вот «жена» — даже представить страшно», «Брак — это вредное производство» и другие афоризмы заставят зрителей задуматься о том, как бы они вышли из положения на месте героев.