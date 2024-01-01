«Дерзайте и всё получится»: министры и главы округов Чувашии в День студенчества вспомнили свою молодость

День студента в Чувашии шумно и весело, как и было заведено при императрице Елизавете Петровне, будут праздновать 36 тысяч учащихся вузов и 33 тысячи учащихся техникумов и колледжей. Таковы данные Минобрнауки и Минпросвещения России. Утром молодежь поздравил Глава Чувашии. Олег Николаев отметил успехи чувашских студентов не только в науке, но и общественной, творческой и спортивной сферах, и пожелал каждому стать профессионалом своего дела.

Вдаваться в подробности своей студенческой жизни руководитель региона не стал, зато ностальгия сегодня «накрыла» членов правительства и глав муниципалитетов республики. Один за другим в госпабликах Чувашии стали появляться воспоминания, связанные со студенческой жизнью.

Так, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа рассказал, как сдавал вступительный экзамен по математике в ЧГУ. Учитывая, что строительное образование для главы ведомства было уже вторым по счёту, в аудитории с ним, понятное дело, на экзамене сидели вчерашние школьники. «Они называли меня «дядей», а один абитуриент даже попросил дать списать. Приятно осознавать, что мои знания по математике, полученные в школе лет 15 назад, еще свежи и они оказались полезны не мне одному», — рассказал в видео Михаил Коледа.

Вице-премьер регионального правительства Сергей Артамонов этим утром тоже занялся математикой. Подписчикам госпаблика Минсельхоза Чувашии он признался, что диплом об окончании вуза получил четверть века назад. Родители, по словам Сергея Геннадьевича, видели его юристом или финансистом. Но его самого всегда больше тянуло к земле, поэтому после окончания школы и отнес документы в аграрный вуз. «Я вот мечтал стать председателем колхоза, по сути, им и стал… Ни разу еще не пожалел о своем выборе», — еще одно откровение от министра сельского хозяйства региона. Также Сергей Артамонов подчеркнул, что несмотря на то, что является дипломированным агрономом, не перестает учиться и по сей день.

Министр физической культуры и спорта Чувашии тоже поздравил студентов с праздником и назвал свои студенческие годы «временем позитива и активности». В своем видеообращении Василий Петров рассказал: будучи первокурсником, всерьез увлекся единоборствами и уже тогда понял, как важно «дружить» со спортом.

Спорт не просто закаляет характер, но и способствует расширению кругозора. Так считает глава Канашского округа Сергей Михайлов. Будучи студентом Чебоксарского техникума связи в составе легкоатлетической команды, он отметился на Всероссийских соревнованиях в Архангельске, а затем отправился на экскурсию по Северной Двине. «С тех пор прошло не мало лет, а воспоминания свежи», — признался в опубликованном в госпаблике округа видео Сергей Михайлов.

Глава Батыревского округа Рудольф Селиванов поддержал коллег и поделился в госпаблике своими студенческими фотографиями, вспомнив первую институтскую «двойку». Схлопотал её за невыполненное домашнее задание по немецкому языку. Говорит, тот случай многому его научил. А пять лет, проведенные на лекциях и практических занятиях, пополнили голову знаниями, укрепили внутри стержень и подарили друзей. «С многими поддерживаем связь до сих пор», — разоткровенничался в своих воспоминаниях Рудольф Васильевич.