«Инициатива» перейдет на «цифру»

Прием заявок на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в Чувашии с 2025 года будет проводиться в электронном виде.

Как сообщили в Минсельхозе республики, нововведение затронет работу администраций округов, а для граждан коррективы будут минимизированы. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, интерес к программе растет. Если в первые годы ее действия обрабатывалось до 100 заявок, то в 2024-м к выполнению было запланировано 1500 проектов. Поступившие идеи — это большой массив данных. Сейчас вся информация передается и хранится на бумаге, что не вполне рационально и удобно.

Комиссия по цифровому развитию и использованию информационных технологий республики уже одобрила внедрение программного продукта. Его планируется создать в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Для удобства жителей процесс остается прежним — чтобы участвовать в конкурсе проектов, нужно подать документы в администрацию. Специалисты заполнят все формы в электронном виде, загрузят представленные материалы и передадут идеи жителей в режиме онлайн в Минсельхоз Чувашии — оперативно, без лишних поездок и рисков утери нужных бумаг.